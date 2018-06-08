Trump, NBA şampiyonunu Beyaz Saray'a davet etmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, NBA'de bu sezon şampiyon olacak takımın oyuncularını Beyaz Saray'a davet etmeyeceğini söyledi.
Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, NBA'de Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasında devam eden sezon finaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İki takımın yıldız oyuncuları Warriorslı Stephen Curry ve Cavalierslı LeBron James'ten bahseden Trump, "Ne LeBron James'i ne de Stephen Curry'i Beyaz Saray'a davet ettim. Hangisinin takımı şampiyon olursa olsun oraya giremeyecekler." diye konuştu.
All-star LeBron James, konuyla ilgili hafta içinde yaptığı açıklamada, "Bu seriyi kim kazanırsa kazansın kimse Beyaz Saray'a davet edilmek istemiyor. İki takımın da oraya gitmeyeceğini biliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Warriorslı Curry ile Kevin Durant ise James'in görüşüne katıldıklarını belirtmişlerdi.
Benzer tartışmalar geçen sezonun ardından da yaşanmış ve Warriorslı oyuncular, şampiyonluğun ardından Beyaz Saray'a gitmemişti.
- 8.6.2018 21:56
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Trump, NBA şampiyonunu Beyaz Saray'a davet etmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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