Rıza Çalımbay'a İsviçre'den teklif
Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, İsviçre'nin Lugano kulübüyle görüşüyor.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay'a, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano transfer teklifinde bulundu.
Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif aldığını ve bu çerçevede bazı görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Türkiye'den gelen tekliflerin dışında İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano takımının yöneticilerinin kendisini telefonla arayıp yeni sezonda kendi takımlarını çalıştırmaları yönünde teklif yaptıklarını dile getiren Çalımbay, "Tekliflerini ilettiler. Bunun karşılığında ben de görüşlerimi belirttim." dedi.
Çalımbay, yurt dışında çalışmaya sıcak baktığını anlatarak, "Gelişmeleri takip ediyoruz, bekliyoruz. Hakkımızda hayırlı olmasını diliyoruz. Yurt dışı şu an için daha cazip gibi görünse de bekleyip göreceğiz. Ona göre kararımızı vereceğiz." diye konuştu.
- 5.6.2018 16:58
- Güncelleme: 5.6.2018 17:32
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Yorum
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Rıza Çalımbay'a İsviçre'den teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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