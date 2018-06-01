NBA Finallerinde ilk adımı Golden State Warriors attı
NBA Final serisi ilk maçında Golden State Warriors, evinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı uzatmalarda 124-114’lük skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
?Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı, 9 asist, Kevin Durant 26 sayı, 9 ribaund ve Klay Thompson 24 sayı, 3 ribaund ile galibiyetinin mimarlarından oldu. Celeveland'da ise LeBron James, 51 sayı, 8 ribaund ve 8 asist ile oynadıı. LeBron'a Kevin Love 21 sayı, 13 ribaund ve JR Smith 10 sayı, 6 ribaund ile eşlik etti.
?LeBron James ayrıca, Play-Offlarda 109. kez 30 sayı barajını aştı ve bu alanda rekoru elinde bulunduran efsane basketbolcu Michael Jordan'a yetişti.
Serinin ikin maçı 3 Haziran Pazar günü TSİ 03.00'de Oracle Arena'da oynanacak.
- 1.6.2018 11:09
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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