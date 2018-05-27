LeBron’dan 46 sayı – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    LeBron’dan 46 sayı

    LeBron’dan 46 sayı
    NBA Doğu Konferansı finalinde Cleveland, 'ı 109-99 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Cleveland'da dünya yıldızı LeBron James, 46 sayı 11 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarı oldu. Final serisinin 7. ve son maçı bu gece 03.30'da Boston'ın sahasında oynanacak.
    1. 27.5.2018
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