Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 46 sayı attığı NBA Doğu Konferansı finali 6. maçında Boston Celtics'i 109-99 yenerek seride durumu 3-3 yaptı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics'i 109-99 yenen Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı final serisini 3-3'e getirdi.
Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finali 6. karşılaşmasında Boston Celtics'i ağırladı. Yıldız oyuncusu LeBron James'in 33'te 17 isabetle 46 sayı, 11 ribaunt ve 9 asist ürettiği mücadeleyi 109-99 kazanan Cavaliers, seride durumu 3-3 yaptı.
Cavaliers'ta George Hill 20, Jeff Green 14 sayılık katkıda bulundu. Celtics'te ise Terry Rozier'in 28 sayı, 7 asist, Jaylen Brown'ın da 27 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Serinin 7. ve son maçı 28 Mayıs Pazartesi günü Celtics'in sahasında oynanacak.
- 26.5.2018 11:02
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
Cleveland Cavaliers 109-99 Boston Celtics haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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