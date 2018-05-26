Cleveland Cavaliers 109-99 Boston Celtics – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    109-99

    Cleveland Cavaliers 109-99 Boston Celtics

    , yıldız oyuncusu 'in 46 sayı attığı Doğu Konferansı finali 6. maçında 'i 109-99 yenerek seride durumu 3-3 yaptı.

    Amerikan Basketbol Ligi () play-off'larında Boston Celtics'i 109-99 yenen Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı final serisini 3-3'e getirdi.

    Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finali 6. karşılaşmasında 'i ağırladı. Yıldız oyuncusu 'in 33'te 17 isabetle 46 sayı, 11 ribaunt ve 9 asist ürettiği mücadeleyi 109-99 kazanan Cavaliers, seride durumu 3-3 yaptı.

    Cavaliers'ta George Hill 20, Jeff Green 14 sayılık katkıda bulundu. Celtics'te ise Terry Rozier'in 28 sayı, 7 asist, Jaylen Brown'ın da 27 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

    Serinin 7. ve son maçı 28 Mayıs Pazartesi günü Celtics'in sahasında oynanacak.

    1. 26.5.2018 11:02
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