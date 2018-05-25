NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

    NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

    Amerikan 'nde (NBA) sezonun en iyi 5'leri açıklandı.

    NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2017-18 sezonunun en iyi 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

    'ın yıldız basketbolcusu , 15 yıllık NBA kariyerinde 12. kez sezonun en iyi 5'ine girerek rekor kırdı. James, 11'er defa bu başarıyı elde eden ve Karl Malone'u geride bıraktı.

    Sezonun en iyi 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

    EN İYİ 5
    Damian Lillard ()

    James Harden ()

    LeBron James (Cleveland Cavaliers)

    Kevin Durant (Golden State Warriors)

    Anthony Davis ()

    EN İYİ İKİNCİ 5
    ()

    DeMar DeRozan (Toronto Raptors)

    Giannis Antetokounmpo ()

    LaMarcus Aldridge ()

    Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

    EN İYİ ÜÇÜNCÜ 5
    Stephen Curry (Golden State Warriors)

    Victor Oladipo (Indiana Pacers)

    Jimmy Butler ()

    Paul George (Oklahoma City Thunder)

    Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

    1. 24.5.2018 23:16
    2. Güncelleme: 25.5.2018 01:40
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