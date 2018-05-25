NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'leri açıklandı.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2017-18 sezonunun en iyi 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.
Cleveland Cavaliers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, 15 yıllık NBA kariyerinde 12. kez sezonun en iyi 5'ine girerek rekor kırdı. James, 11'er defa bu başarıyı elde eden Kobe Bryant ve Karl Malone'u geride bıraktı.
Sezonun en iyi 5'lerine giren basketbolcular şöyle:
EN İYİ 5
Damian Lillard (Portland Trail Blazers)
James Harden (Houston Rockets)
LeBron James (Cleveland Cavaliers)
Kevin Durant (Golden State Warriors)
Anthony Davis (New Orleans Pelicans)
EN İYİ İKİNCİ 5
Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)
DeMar DeRozan (Toronto Raptors)
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)
Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
EN İYİ ÜÇÜNCÜ 5
Stephen Curry (Golden State Warriors)
Victor Oladipo (Indiana Pacers)
Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves)
Paul George (Oklahoma City Thunder)
Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)
- 24.5.2018 23:16
- Güncelleme: 25.5.2018 01:40
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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