Housto Rockets 98-94 Golden State Warriors | Seri 3-2 oldu – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Housto Rockets 98-94 Golden State Warriors | Seri 3-2 oldu

    Housto Rockets 98-94 Golden State Warriors | Seri 3-2 oldu

    , eşitlikle girilen NBA Batı Konferansı final serisi 5. maçında Golden State Warriors'ı 98-94 yenerek seride durumu 3-2 yaptı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Golden State Warriors'ı 98-94 yenen Houston Rockets, Batı Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.

    , son şampiyon Golden State Warriors ile seyircisi önünde oynadığı Batı Konferansı finali 5. maçını 98-94 kazandı.

    Ev sahibi ekipte, Eric Gordon 24, Chris Paul 20, James Harden 19 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Clint Capela 12 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.

    Konuk takımda ise 'ın 29, Klay Thompson'ın 23, 'nin 22 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı. 12 sayı, 15 ribaunt ile mücadeleyi tamamlayan Draymond Green, "double double" yapan bir diğer isim oldu.

    Serinin 6. maçı, 27 Mayıs Pazar günü Warriors'ın sahasında oynanacak.

    1. 25.5.2018 11:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Housto Rockets 98-94 Golden State Warriors | Seri 3-2 oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN