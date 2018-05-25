Housto Rockets 98-94 Golden State Warriors | Seri 3-2 oldu
Houston Rockets, eşitlikle girilen NBA Batı Konferansı final serisi 5. maçında Golden State Warriors'ı 98-94 yenerek seride durumu 3-2 yaptı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Golden State Warriors'ı 98-94 yenen Houston Rockets, Batı Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.
Houston Rockets, son şampiyon Golden State Warriors ile seyircisi önünde oynadığı Batı Konferansı finali 5. maçını 98-94 kazandı.
Ev sahibi ekipte, Eric Gordon 24, Chris Paul 20, James Harden 19 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Clint Capela 12 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.
Konuk takımda ise Kevin Durant'ın 29, Klay Thompson'ın 23, Stephen Curry'nin 22 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı. 12 sayı, 15 ribaunt ile mücadeleyi tamamlayan Draymond Green, "double double" yapan bir diğer isim oldu.
Serinin 6. maçı, 27 Mayıs Pazar günü Warriors'ın sahasında oynanacak.
- 25.5.2018 11:18
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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