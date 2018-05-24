Celtics finalden bir adım uzakta – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Celtics finalden bir adım uzakta

    Celtics finalden bir adım uzakta

    Amerikan () play-off'larında 'ı 96-83 yenen , final serisinde 3-2 öne geçti.

    , son 3 yılın finalisti ile seyircisi önünde oynadığı finali 5. karşılaşmasını 96-83 kazandı. Celtics böylece bu sezon sahasındaki 10. play-off maçında da galip ayrıldı.

    Celtics'in çaylak oyuncusu Jayson Tatum, 24 sayı, 7 ribaunt ve 4 top çalmayla takımını sürükledi. 15 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Al Horford ve 17 sayı kaydeden Jaylen Brown, galibiyette önemli rol oynadı.

    Cavaliers'ta LeBron James'in 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. ise 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

    Serinin 6. maçı, 26 Mayıs Cumartesi günü Cavaliers'ın sahasında oynanacak.

    1. 24.5.2018 11:14
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