Lebron James 44 sayı attı, Cleveland farkı kapadı
NBA Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i mağlup edererek seriyi eşitledi.
LeBron James, 42 dakikada 44 sayı attı, 5 ribaund, 3 asistle oynadı ve bu sezon play off'larda altıncı kez 40 sayı barajını aştı. Süper yıldız, kariyeri boyunca 106. kez 30 sayı barajını aşarak bu alandaki birinci Michael Jordan'a (109) bir adım daha yaklaşmış oldu. Cleveland Cavaliers'ta Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribaund, Kyle Korver 14, George Hill 13, sayıyla çift haneli skora ulaşan isimler oldu.
Boston Celtics'te ise Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaund, Jayson Tatum 17 sayı, Terry Rozier 16 sayı, 11 ribaund, Al Horford 15 sayı, 7 ribaund, Marcus Morris 10 sayı, 3 ribaundla oynadı.
- 22.5.2018 09:42
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Toplam 11
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acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
Lebron James 44 sayı attı, Cleveland farkı kapadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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