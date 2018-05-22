Lebron James 44 sayı attı, Cleveland farkı kapadı – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    44 sayı attı, Cleveland farkı kapadı

    Lebron James 44 sayı attı, Cleveland farkı kapadı

    NBA Doğu Konferansı finalinde , 'i mağlup edererek seriyi eşitledi.

    Serinin beşinci maçı play-off'taevindeki 9 maçı da kazanan 'in sahasında oynanacak. İlk çeyreği 34-18 önde bitirdikten sonra farkı 19 sayıya kadar çıkaran ve soyunma odasına 68-53 önde giden Cleveland, gecenin parlayan ismi 'in performansıyla farkı yeniden çift hanelere çıkardı ve maçı 111-102 kazanmayı bildi.

    LeBron James, 42 dakikada 44 sayı attı, 5 ribaund, 3 asistle oynadı ve bu sezon play off'larda altıncı kez 40 sayı barajını aştı. Süper yıldız, kariyeri boyunca 106. kez 30 sayı barajını aşarak bu alandaki birinci 'a (109) bir adım daha yaklaşmış oldu. 'ta Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribaund, Kyle Korver 14, George Hill 13, sayıyla çift haneli skora ulaşan isimler oldu.

    Boston Celtics'te ise Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaund, Jayson Tatum 17 sayı, Terry Rozier 16 sayı, 11 ribaund, Al Horford 15 sayı, 7 ribaund, Marcus Morris 10 sayı, 3 ribaundla oynadı.

    1. 22.5.2018 09:42
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