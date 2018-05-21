Golden State Warriors 126-85 Houston Rockets
NBA Batı Konferansı finali üçüncü maçında Golden State Warriors ağırladığı Houston Rockets'ı 126-85 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Batı Konferansı finali üçüncü maçında Golden State Warriors sahasında Houston Rockets'ı 41 sayı farkla 126-85 yenerek seride 2-1 öne geçti.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. İlk çeyreği, Houston Rockets karşısında 31-22 önde geçen Golden State Warriors, soyunma odasına da 54-43 üstün girdi.
İkinci yarıda da etkili performans sergileyen Warriors, üçüncü çeyreğini 88-67 önde geçtiği karşılaşmadan 41 sayı farkla 126-85 galip ayrıldı.
Batı Konferansı final serisinde 2-1 öne geçen Warriors'ta Stephen Curry, 35 sayı ve 6 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Kevin Durant'ın 25 sayı, altışar ribaunt ve asist ile oynadığı maçta, Draymond Green 10 sayı, 17 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi.
Rockets'ta James Harden 20 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Chris Paul 13 sayı, 10 ribaunt, Clint Capela 13 sayı, 8 ribauntla oynadı.
Serinin dördüncü maçı da Warriors'ın ev sahipliğinde yapılacak.
- 21.5.2018 12:19
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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