Golden State Warriors 126-85 Houston Rockets – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Golden State Warriors 126-85

    Golden State Warriors 126-85 <a href="/index/houston-rockets?id=a838de49-db0c-49b9-b36b-5ab69d56f00c" class="" rel="tag">Houston Rockets</a>

    NBA Batı Konferansı finali üçüncü maçında Golden State Warriors ağırladığı 'ı 126-85 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Batı Konferansı finali üçüncü maçında Golden State Warriors sahasında 'ı 41 sayı farkla 126-85 yenerek seride 2-1 öne geçti.

    NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. İlk çeyreği, karşısında 31-22 önde geçen Golden State Warriors, soyunma odasına da 54-43 üstün girdi.

    İkinci yarıda da etkili performans sergileyen Warriors, üçüncü çeyreğini 88-67 önde geçtiği karşılaşmadan 41 sayı farkla 126-85 galip ayrıldı.

    Batı Konferansı final serisinde 2-1 öne geçen Warriors'ta , 35 sayı ve 6 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Kevin Durant'ın 25 sayı, altışar ribaunt ve asist ile oynadığı maçta, Draymond Green 10 sayı, 17 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi.

    Rockets'ta James Harden 20 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Chris Paul 13 sayı, 10 ribaunt, Clint Capela 13 sayı, 8 ribauntla oynadı.

    Serinin dördüncü maçı da Warriors'ın ev sahipliğinde yapılacak.

    1. 21.5.2018 12:19
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