Houston Rockets seriyi eşitledi – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    seriyi eşitledi

    <a href="/index/houston-rockets?id=a838de49-db0c-49b9-b36b-5ab69d56f00c" class="" rel="tag">Houston Rockets</a> seriyi eşitledi

    Amerikan () play-off'ları Batı Konferansı finali ikinci maçında , sahasında Golden State Warriors'ı 127-105 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

    play-off'larına tek maçla devam edildi. Warriors'ı ağırladığı serinin ikinci maçına iyi başlayan Rockets, ilk periyodunu 26-21 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 64-50 üstün gitti.

    İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan ev sahibi Rockets, üçüncü çeyreğini 95-79 önde geçtiği karşılaşmayı 22 sayı farkla 127-105 kazandı.

    Seride durumu 1-1'e getiren Rockets'ta James Harden 27 sayı, 10 ribaunt, Eric Gordon 27 sayı, 3 ribaunt, PJ Tucker 22 sayı, 7 ribaunt, Trevor Ariza 19 sayı, 6 asist, Chris Paul 16 sayı, 6 asistle oynadı.

    Warriors'ta 'in 38 sayı, 3 ribaunt, 'nin 16 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Serinin üçüncü maçı, Warriors'ın ev sahipliğinde yapılacak.

    1. 17.5.2018 11:55
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