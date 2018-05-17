Houston Rockets seriyi eşitledi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Batı Konferansı finali ikinci maçında Houston Rockets, sahasında Golden State Warriors'ı 127-105 yenerek seriyi 1-1 yaptı.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Warriors'ı ağırladığı serinin ikinci maçına iyi başlayan Rockets, ilk periyodunu 26-21 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 64-50 üstün gitti.
İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan ev sahibi Rockets, üçüncü çeyreğini 95-79 önde geçtiği karşılaşmayı 22 sayı farkla 127-105 kazandı.
Seride durumu 1-1'e getiren Rockets'ta James Harden 27 sayı, 10 ribaunt, Eric Gordon 27 sayı, 3 ribaunt, PJ Tucker 22 sayı, 7 ribaunt, Trevor Ariza 19 sayı, 6 asist, Chris Paul 16 sayı, 6 asistle oynadı.
Warriors'ta Kevin Durant'in 38 sayı, 3 ribaunt, Stephen Curry'nin 16 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Serinin üçüncü maçı, Warriors'ın ev sahipliğinde yapılacak.
- 17.5.2018 11:55
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Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Toplam 2
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Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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