Houston Rockets 106-119 Golden State Warriors
NBA Batı Konferansı finali ilk maçında Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 119-106 mağlup ederek seride 1-0 üstünlük yakaladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Batı Konferansı finali ilk maçında Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 119-106 yenerek seride 1-0 öne geçti.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Çekişmeli başlayan ve ilk çeyreği Houston Rockets'ın 30-29 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın devre arasına 56-56 eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda etkili performans sergileyen Warriors, üçüncü çeyreğini 87-80 önde geçtiği karşılaşmadan 119-106 galip ayrıldı.
Batı Konferansı final serisinde 1-0 öne geçen Warriors'ta Kevin Durant, 37 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Stephen Curry'nin 18 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performans sergilediği konuk takımda Klay Thompson 28 sayı attı.
Rockets'ta James Harden 41 sayı, 7 asist, 4 ribaunt, Chris Paul 23 sayı, 11 ribaunt, Eric Gordon 15 sayı, 5 ribaunt, Clint Capela 12 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Serinin ikinci maçı da Rockets'ın ev sahipliğinde yapılacak.
- 15.5.2018 10:07
-
Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
-
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
-
Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Houston Rockets 106-119 Golden State Warriors haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.