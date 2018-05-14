Celtics, Cavaliers'ı farklı geçti – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Celtics, Cavaliers'ı farklı geçti

    Celtics, Cavaliers'ı farklı geçti

    Doğu Konferansı finali ilk maçında Celtics, sahasında Cavaliers'ı 25 sayı farkla 108-83 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı

    Amerikan Basketbol Ligi () play-off'ları Doğu Konferansı finali ilk maçında , sahasında 'ı 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçti.

    play-off'larına tek maçla devam edildi. Cavaliers'ı ağırladığı karşılaşmaya hızlı başlayan Celtics, ilk çeyreğini 36-18 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 61-35 üstün gitti.

    Cavaliers, üçüncü çeyrekte farkı düşürse de final periyoduna 78-64 önde giren Celtics, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 25 sayı farkla 108-83 galip ayrıldı.

    Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçen 'te Jaylen Brown 23 sayı, 8 ribaunt, Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaunt, Al Horford 20 sayı, 6 asist, 4 ribaunt ve Jayson Tatum 16 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

    'ta Kevin Love'ın 17 sayı, 8 ribaunt ve LeBron James'in 15 sayı, 9 asist, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Serinin ikinci maçı da Celtics'in sahasında yapılacak.

    1. 14.5.2018 10:02
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