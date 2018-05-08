Doğu Konferansı'nda ilk finalist Cavaliers – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Doğu Konferansı'nda ilk finalist Cavaliers

    Doğu Konferansı'nda ilk finalist Cavaliers

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off mücadelesinde 'ı 128-93 mağlup eden , seride 4-0 öne geçerek konferansında finale yükselen ilk takım oldu.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final dördüncü maçında 'ı ağırlayan , baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 128-93 kazandı.

    Seride kayıp yaşamadan 4-0'la finale kalan Cavaliers'ta all-star LeBron James 29 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, 23, Kyle Korver 16, JR Smith 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Karşılaşmada 20 dakika süre alan milli basketbolcu ise 5 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist üretti.

    Raptors'ta oyuna sonradan giren Jonas Valanciunas 18 sayıyla takımının en skoreri oldu. CJ Miles ve DeMar DeRozan 13'er, Serge Ibaka ise 12 sayıyla maçı tamamladı.

    SİXERS İLK GALİBİYETİNİ ALDI
    Doğu Konferansı yarı final serisi dördüncü maçında Philadelphia 76ers, konuk ettiği Boston Celtics'i 103-92 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve skoru 3-1'e getirdi.

    Sixers'ta Dario Saric 25 sayı ve 8 ribaunt, T.J. McConnell ise 19 sayı ile galibiyete katkı sağlarken, Ben Simmons 19 sayı ve 13 ribaunt, Joel Embiid 15 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı. Milli oyunculardan 17 dakika sahada kalan 6 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla mücadele ederken, Furkan Korkmaz ise süre alamadı.

    Celtics'te Jayson Tatum 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Marcus Morris 17, Marcus Smart 14 sayı, Al Horford da 10 sayı ve 10 ribaunt ile oynadı.

    1. 8.5.2018 10:43
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