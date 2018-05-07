Warriors ve Rockets konferans finaline yaklaştı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Warriors ve Rockets konferans finaline yaklaştı

    Warriors ve Rockets konferans finaline yaklaştı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 118-92, da 'ı 100-87 yenerek serilerinde 3-1 üstünlük yakaladı.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı finali 4. maçında 38 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyen , Warriors'ın Pelicans deplasmanındaki 118-92'lik galibiyetinde başrol oynadı.

    Seride durumu 3-1 yaparak konferans finaline yaklaşan Warriors'ta 23, Klay Thompson 13 sayı attı.

    Pelicans'ta Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaunt, Jrue Holiday 19 sayı, 7 ribaunt, E'Twaun Moore ise 20 sayı buldu.

    ROCKETS SERİYİ KAZANMAYA YAKIN
    Batı Konferansı'nın diğer yarı finalinde , 'a konuk olduğu maçta 100-87 galip gelerek durumu 3-1 yaptı ve seriyi kazanmaya yaklaştı.

    Rockets'ta Chris Paul 27 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, James Harden 24 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, 6 blokluk performans ortaya koydu.

    Jazz'da Donovan Mitchell 25 sayı, 9 ribaunt, Joe Ingles 15 sayı, 8 ribaunt, Rudy Gobert 11 sayı, 10 ribaunt üretti.

    Warriors ve Rockets, birer maç daha kazanması halinde Batı Konferansı finalinde eşleşecek.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

    1. 7.5.2018 09:55
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