Detroit Pistons'ta Stan Van Gundy dönemi sona erdi – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ta Stan Van Gundy dönemi sona erdi

    Detroit Pistons'ta Stan Van Gundy dönemi sona erdi

    Amerikan (NBA) ekiplerinden , başantrenör ve basketbol operasyonları başkanı ABD'li Stan Van Gundy ile yolları ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Son iki sezonda istediğimiz süreci yaşayamadık. Yeniden bir momentum kazanmamız için böyle bir değişikliğe gitmemiz gerekiyordu. O nedenle Gundy ile yolları ayırma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

    Daha önce ve 'i çalıştıran 58 yaşındaki Gundy, 2014 yılından beri 'ın başında bulunuyordu. Doğu Konferansı'nda mücadele eden Pistons, bu yıl normal sezonu 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırada tamamlayarak play-off'a kalamamıştı.

    1. 7.5.2018 23:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Detroit Pistons'ta Stan Van Gundy dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN