Detroit Pistons'ta Stan Van Gundy dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son iki sezonda istediğimiz süreci yaşayamadık. Yeniden bir momentum kazanmamız için böyle bir değişikliğe gitmemiz gerekiyordu. O nedenle Gundy ile yolları ayırma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Miami Heat ve Orlando Magic'i çalıştıran 58 yaşındaki Gundy, 2014 yılından beri Detroit Pistons'ın başında bulunuyordu. Doğu Konferansı'nda mücadele eden Pistons, bu yıl normal sezonu 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırada tamamlayarak play-off'a kalamamıştı.