Detroit Pistons'ta Stan Van Gundy dönemi sona erdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Detroit Pistons, başantrenör ve basketbol operasyonları başkanı ABD'li Stan Van Gundy ile yolları ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Son iki sezonda istediğimiz süreci yaşayamadık. Yeniden bir momentum kazanmamız için böyle bir değişikliğe gitmemiz gerekiyordu. O nedenle Gundy ile yolları ayırma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Miami Heat ve Orlando Magic'i çalıştıran 58 yaşındaki Gundy, 2014 yılından beri Detroit Pistons'ın başında bulunuyordu. Doğu Konferansı'nda mücadele eden Pistons, bu yıl normal sezonu 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırada tamamlayarak play-off'a kalamamıştı.
- 7.5.2018 23:07
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
karakartal Bu sezon Beşiktaşı durdurmak için alenice hakem hataları yapılsı.Pes artık maça gitmenin bir tadı kalmadı.Kimse maça gitmesin
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
aslan Kayseriye gol lazım Asamoahgıyanı maça almıyor hoca pis pis kokular geliyor..........
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Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek
Toplam 3
Yorum
Çarşı Niyazi Şenol Güneş’in dışında yüksek ücretle saha dışına alınan transferler için kesinlikle birlik olup önüne geçmeliyiz geleceğimizi mahvediyorlar
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