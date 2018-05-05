Rockets seride öne geçti – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Rockets seride öne geçti

    Rockets seride öne geçti

    NBA Batı Konferansı yarı finalinde 'ı 113-92 yenen , seride 2-1 üstünlük yakaladı. Batı Konferansı'nın diğer yarı finalinde , Golden State Warriors'ı 119-100 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde , deplasmanda 'ı 113-92 yenerek seride 2-1 öne geçti.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Rockets'ın Jazz deplasmanında 113-92 kazandığı Batı Konferansı yarı final üçüncü maçında James Harden, 25 sayı, 12 asist, 4 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı.

    Deplasmanda kazanarak saha avantajını geri alan Rockets'ta Eric Gordon 25, Chris Paul 15, Clint Capela ve Trevor Ariza 11'er sayı buldu.

    Jazz'da Royce O'Neale 17, Alec Burks 14, Rudy Gobert 12, Donovan Mitchell 10 sayı attı.

    Pelicans son şampiyona karşı kazandı

    Batı Konferansı'nın diğer yarı finalinde , sahasında son şampiyon Golden State Warriors'ı 119-100 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

    Pelicans'ta Anthony Davis 33 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma, Nikola Mirotic 16 sayı, 13 ribaunt, 3 asist, Jrue Holiday 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Rajon Rondo 4 sayı, 10 ribaunt, 21 asistle galibiyete katkı sağladı.

    Warriors'ta Klay Thompson 26, Kevin Durant 22, Stephen Curry 19 sayı üretti.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

    1. 5.5.2018 10:30
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