Rockets seride öne geçti
NBA Batı Konferansı yarı finalinde Utah Jazz'ı 113-92 yenen Houston Rockets, seride 2-1 üstünlük yakaladı. Batı Konferansı'nın diğer yarı finalinde New Orleans Pelicans, Golden State Warriors'ı 119-100 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz'ı 113-92 yenerek seride 2-1 öne geçti.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Rockets'ın Jazz deplasmanında 113-92 kazandığı Batı Konferansı yarı final üçüncü maçında James Harden, 25 sayı, 12 asist, 4 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı.
Deplasmanda kazanarak saha avantajını geri alan Rockets'ta Eric Gordon 25, Chris Paul 15, Clint Capela ve Trevor Ariza 11'er sayı buldu.
Jazz'da Royce O'Neale 17, Alec Burks 14, Rudy Gobert 12, Donovan Mitchell 10 sayı attı.
Pelicans son şampiyona karşı kazandı
Batı Konferansı'nın diğer yarı finalinde New Orleans Pelicans, sahasında son şampiyon Golden State Warriors'ı 119-100 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.
Pelicans'ta Anthony Davis 33 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma, Nikola Mirotic 16 sayı, 13 ribaunt, 3 asist, Jrue Holiday 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Rajon Rondo 4 sayı, 10 ribaunt, 21 asistle galibiyete katkı sağladı.
Warriors'ta Klay Thompson 26, Kevin Durant 22, Stephen Curry 19 sayı üretti.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.
- 5.5.2018 10:30
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 35
Yorum
CENGİZ YLMZTRK 1903 Fenerbahçe'nin sezon başından beri top oynamak hariç yaptıklarına bir örnek daha. Bunu yazarken Akhisar'ın puan ve kalan maçlarına bakın!!
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Belhanda üzgün
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Faydalı olamadığı yetmezmiş gibi birde ceza alıyor.Bu adamı kovun gitsin.Ondan hayır gelmez.
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 35
Yorum
UZMAN ANALİST İŞTE LİGİN ANLAMI BU AKHİSARA 5 AT KARABÜĞE 5 AT BENİ YENEME HATTA ÇOGU SEZON 2 MAÇTADA YENİL ŞAMPİYON OL. ESAS BENİ YENECEN ONU BUNU DEĞİL
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