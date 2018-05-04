Cavaliers, LeBron'la kazandı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Cavaliers, LeBron'la kazandı

    Cavaliers, LeBron'la kazandı

    NBA Doğu Konferansı yarı final serisinde , deplasmanda 'ı 128-110 yenerek seride 2-0 öne geçti. 43 sayı ve 14 asistle oynayan LeBron James, NBA play-off'larında bu istatistiklere ulaşan ilk isim oldu.

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde , deplasmanda 'ı 128-110 yenerek seride 2-0 öne geçti.

    NBA Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Toronto Raptors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı ağırladı.

    Milli basketbolcu 'ın 2 dakika süre aldığı maçı 128-110 kazanan konuk ekipte, LeBron James 43 sayı, 8 ribaunt ve 14 asistle galibiyete büyük katkı sağladı. 33 yaşındaki James, NBA play-off'ları tarihinde bir maçta 40 sayı ve 14 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

    31 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamlayan , "double double" yaptı.

    Raptors'ta DeMar DeRozan 24, Kyle Lowry 21 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

    Celtics kaybetmedi

    Milli basketbolcular ve Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı sahasında 108-103 yenen Boston Celtics, seride 2-0 öne geçti.

    Jayson Tatum'un 21 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Celtics'te, Al Horford 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

    Ersan İlyasova'nın 4 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadığı konuk ekipte ise Joel Embiid 20 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistle karşılaşmayı tamamladı. Furkan Korkmaz maçta forma giymedi.

    1. 4.5.2018 10:34
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