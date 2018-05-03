Saha avantajı Utah Jazz'da
NBA Batı Konferansı yarı final serisinde Utah Jazz, üç oyuncusunun "double double" yaptığı maçta Houston Rockets'ı 116-108 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Utah Jazz, deplasmanda Houston Rockets'ı 116-108 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.
NBA Batı Konferansı yarı final ikinci maçında Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı ağırladı.
İlk periyodu 36-28, devreyi de 64-55 önde geçen konuk ekip karşısında Houston Rockets, üçüncü periyotta farkı bir sayıya kadar indirdi: 85-86. Son periyotta üstünlüğünü koruyan ve karşılaşmayı 116-108 kazanan Utah Jazz, seriyi 1-1'e getirdi ve saha avantajını eline geçirdi.
Joe Ingles'in 27 sayıyla galibiyete katkıda bulunduğu Utah Jazz'da Rudy Gobert 15 sayı, 14 ribaunt, Donovan Mitchell 17 sayı, 11 asist, Jae Crowder da 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
Rockets'ta ise James Harden 32 sayı, 6 ribaunt, 11 asistle sahanın en skorer ismi olurken, Chris Paul 23, Clint Capela da 21 sayıyla oynadı.
- 3.5.2018 09:58
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Nani dönmek istiyor
Toplam 2
Yorum
karado çitlik mi burası
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Serdar Aziz'e İnter talip
Toplam 1
Yorum
ali kırcı GS bile 4.5 m euro 4 oyuncuya almıştı 12 milyon eurodan aşağısı kabul görmez..
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Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi! İşte istenen bonservis ücreti...
Toplam 2
Yorum
ali kırcı İspanya da Celta Vigo Emre Mor takasını önermiş deniyor..
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