Saha avantajı Utah Jazz'da – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Saha avantajı 'da

    Saha avantajı Utah Jazz'da

    NBA Batı Konferansı yarı final serisinde , üç oyuncusunun "double double" yaptığı maçta 'ı 116-108 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde , deplasmanda 'ı 116-108 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

    NBA Batı Konferansı yarı final ikinci maçında Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı ağırladı.

    İlk periyodu 36-28, devreyi de 64-55 önde geçen konuk ekip karşısında Houston Rockets, üçüncü periyotta farkı bir sayıya kadar indirdi: 85-86. Son periyotta üstünlüğünü koruyan ve karşılaşmayı 116-108 kazanan Utah Jazz, seriyi 1-1'e getirdi ve saha avantajını eline geçirdi.

    Joe Ingles'in 27 sayıyla galibiyete katkıda bulunduğu Utah Jazz'da Rudy Gobert 15 sayı, 14 ribaunt, Donovan Mitchell 17 sayı, 11 asist, Jae Crowder da 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Rockets'ta ise James Harden 32 sayı, 6 ribaunt, 11 asistle sahanın en skorer ismi olurken, Chris Paul 23, Clint Capela da 21 sayıyla oynadı.

    1. 3.5.2018 09:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Saha avantajı Utah Jazz'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN