Cavaliers uzatmada kazandı – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Cavaliers uzatmada kazandı

    Cavaliers uzatmada kazandı

    Amerikan (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde , 'ı uzatmada 113-112 yenerek seride 1-0 öne geçti.

    NBA Doğu Konferansı yarı final ilk maçında, milli basketbolcu 'ın da forma giydiği Cavaliers, Raptors'a konuk oldu.

    Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada LeBron James, 26 sayı, 13 asist, 11 ribauntla "triple-double" yaparak Cavaliers'ın uzatmada elde edilen 113-112'lik galibiyetinde başrol oynadı. Seride 1-0 öne geçen ve deplasmanda kazanarak avantaj yakalayan Cavaliers'ta JR Smith 20, Kyle Korver 19, Jeff Green 16 sayı attı. ise karşılaşmada forma giymedi.

    Jonas Valanciunas'ın 21 sayı, 21 ribaunt, Kyle Lowry'nin 18 sayı, 10 asistlik performans sergilediği Raptors'ta DeMar DeRozan 22 sayı üretti.

    WARRİORS SERİYİ 2-0 YAPTI
    Batı Konferansı yarı final ikinci maçında Golden State Warriors, sahasında 'ı 121-116 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

    Son şampiyon Warriors'ta Kevin Durant, 29 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Draymond Green 20 sayı, 12 asist, 9 ribauntluk performans ortaya koydu. Bir süredir sakatlığı bulunan ve Pelicans karşısındaki ikinci maçta sahalara dönen Stephen Curry ise 28 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

    Pelicans'ta Anthony Davis 25 sayı, 15 ribaunt, Rajon Rondo 22 sayı, 12 asist, Jrue Holiday 24 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.

    1. 2.5.2018 10:31
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