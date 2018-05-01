Celtics konferans yarı finaline iyi başladı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Celtics konferans yarı finaline iyi başladı

    Celtics konferans yarı finaline iyi başladı

    Amerikan () play-off'ları konferans yarı finalinde , sahasında Philadelphia 76ers'ı 117-101 yenerek seride 1-0 öne geçti.

    Doğu Konferansı yarı final ilk maçında, milli basketbolcular ve 'ın forma giydiği 76ers, Celtics'e konuk oldu.

    İlk turda 'ı eleyerek 76ers'ın karşısına çıkan Celtics'te Terry Rozier, 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performansıyla takımının 117-101'lik galibiyetinde başrol oynadı. Seriyi 1-0'a getiren ev sahibi takımda Jayson Tatum 28, Al Horford 26 sayı attı.

    'i saf dışı bırakarak Celtics'in önüne çıkan 76ers'ta Joel Embiid 31 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik performans ortaya koydu. 76ers'ta JJ Redick 20, Ben Simmons 18, Dario Saric 12 sayı kaydetti. Ersan İlyasova'nın 21 dakika süre alarak 6 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadığı mücadelede Furkan Korkmaz ise forma giymedi.

    1. 1.5.2018 11:20
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