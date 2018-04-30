Rockets bir adım önde – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Rockets bir adım önde

    Rockets bir adım önde

    Amerikan () play-off'ları konferans yarı final maçında 'ı 110-96 yenen , seride 1-0 öne geçti.

    Batı Konferansı yarı final ilk maçında, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip , play-off'lara 5. sıradan giren 'ı ağırladı.

    Rockets, all-star oyuncusu James Harden'ın 41 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle öne çıktığı mücadeleyi 110-96 kazanarak, seride durumu 1-0 yaptı.

    Ev sahibi ekipte Chris Paul 17 sayı, 6 asist, 4 top çalma, Clint Capela 16 sayı, 12 ribaunt ve P.J. Tucker 15 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

    Jazz'da Donovan Mitchell'ın 21 sayı, 5 asist, Jae Crowder'ın 21 sayı, 5 ribaunt ve Joe Ingles'ın 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    1. 30.4.2018 10:03
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