Celtics tur biletini kaptı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Milwaukee Bucks'ı 112-96 yenen Boston Celtics, seriyi 4-3'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Boston Celtics ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. karşılaşmasını, 112-96 ev sahibi Celtics kazandı. Rakibini 4-3'lük skorla eleyen Celtics, konferans yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.
Celtics'i galibiyete, 26 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan Terry Rozier, 26 sayı, 8 ribaunt üreten Al Horford ve 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle maçı bitiren Jayson Tatum taşıdı.
Bucks'ta Khris Middleton 32 sayı, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Eric Bledsoe 23 sayıyla mücadele etti.
Warriors öne geçti
Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finali ilk maçında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 123-101 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Warriors'ın skor yükünü, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Klay Thompson ve 26 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant çekti. Draymond Green ise 16 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.
Pelicans'ta Anthony Davis'in 21 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, E'Twaun Moore'un 15 sayı ve Jordan Crawford'ın 14 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
- 29.4.2018 10:21
- Güncelleme: 29.4.2018 10:22
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Tek istediğim beraat"
Toplam 2
Yorum
İzleyici 90 4 Sayın Yıldırım Gönül'den yazıyorum ''GS tarafdarı olarka İstifa et ''Diyorum bu Tiyatrolara kimse inanmaz Sana 20 senede 3 kupa gerisi BOŞ!
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Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?
Toplam 3
Yorum
Warior King Aynı pozisyon hatırlarsanız GS FVB macında oldu gene cakır dısardan gelen topla gol oldu tac olması gerekn pozisyon Gol verildi SAtış var !
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Tek istediğim beraat"
Toplam 2
Yorum
azizsin senin kadar fenerbahceyi hizmet eden gelmedi bundan sonrada gelecegini sanmıyorum enazindan ben görmem allah seni basımızdan eksik etmesin
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