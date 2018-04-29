Celtics tur biletini kaptı – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Celtics tur biletini kaptı

    Celtics tur biletini kaptı

    Amerikan () play-off'ları ilk tur maçında 'ı 112-96 yenen , seriyi 4-3'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

    play-off'larına 2 maçla devam edildi. ile arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. karşılaşmasını, 112-96 ev sahibi Celtics kazandı. Rakibini 4-3'lük skorla eleyen Celtics, konferans yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.

    Celtics'i galibiyete, 26 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan Terry Rozier, 26 sayı, 8 ribaunt üreten Al Horford ve 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle maçı bitiren Jayson Tatum taşıdı.

    Bucks'ta Khris Middleton 32 sayı, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Eric Bledsoe 23 sayıyla mücadele etti.

    Warriors öne geçti
    Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finali ilk maçında ağırladığı 'ı 123-101 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

    Warriors'ın skor yükünü, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Klay Thompson ve 26 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan çekti. Draymond Green ise 16 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.

    Pelicans'ta Anthony Davis'in 21 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, E'Twaun Moore'un 15 sayı ve Jordan Crawford'ın 14 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    1. 29.4.2018 10:21
    2. Güncelleme: 29.4.2018 10:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Celtics tur biletini kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN