Antetokounmpo seriyi son maça taşıdı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Antetokounmpo seriyi son maça taşıdı

    Antetokounmpo seriyi son maça taşıdı

    'nun üstün performansının yardımıyla 'i 11 sayı farkla yenen , Doğu Konferansı ilk tur serisini 3-3'e getirdi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında , konuk ettiği 'i 97-86 mağlup ederek seriyi son maça taşıdı.

    NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı ilk tur serisinin 6. maçında Boston Celtics'i ağırlayan Milwaukee Bucks, all-star oyuncusu 'nun üstün performansının yardımıyla karşılaşmayı 97-86 kazandı.

    Seriyi 3-3'e getirerek final maçına taşıyan Bucks'ta Antetokounmpo 31 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı sağladı. Khris Middleton ve Malcolm Brogdon ise 16'şar sayı ile maçı tamamladı.

    Celtics'te ise 22 sayıyla oynayan Jayson Tatum, takımının en skoreri oldu. Terry Rozier 16, Jaylen Brown ile Marcus Morris ise 14'er sayıyla mücadele etti.

    NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.

    1. 27.4.2018 11:13
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