Antetokounmpo seriyi son maça taşıdı
Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansının yardımıyla Boston Celtics'i 11 sayı farkla yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı ilk tur serisini 3-3'e getirdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Milwaukee Bucks, konuk ettiği Boston Celtics'i 97-86 mağlup ederek seriyi son maça taşıdı.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı ilk tur serisinin 6. maçında Boston Celtics'i ağırlayan Milwaukee Bucks, all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansının yardımıyla karşılaşmayı 97-86 kazandı.
Seriyi 3-3'e getirerek final maçına taşıyan Bucks'ta Antetokounmpo 31 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı sağladı. Khris Middleton ve Malcolm Brogdon ise 16'şar sayı ile maçı tamamladı.
Celtics'te ise 22 sayıyla oynayan Jayson Tatum, takımının en skoreri oldu. Terry Rozier 16, Jaylen Brown ile Marcus Morris ise 14'er sayıyla mücadele etti.
NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.
- 27.4.2018 11:13
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
kimi yenmemisiz ? Sanki hiç yenmedik yenmiyoruz.. yaw hehe daha 1 ay falan oldu 3-1 yendik ya sizi..
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ FB Lİ DELİKANLI YÜREKLİ TARAFTARDAN ARTIK BİR BEKLENTİMİZ VAR YÜREĞİNİZ VAR İSE AYNI HAREKETLERİ AVRUPA KUPALARINDA YAPIN !
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
Kartal sen merak etme herkes, hem Tolga'yi biliyor hem Volkan'i. Sen istedigin kadar karsilastir...
Antetokounmpo seriyi son maça taşıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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