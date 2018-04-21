Cavaliers, Pacers'ı geçemedi

NBA play-off'larına üç maçla devam edildi. Indiana Pacers ile Cleveland Cavaliers arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi üçüncü maçından ev sahibi ekip 92-90 galip ayrıldı. Pacers böylece son 3 NBA finalinde de oynayan Cavaliers'a karşı seride 2-1 öne geçti.

Pacers'ta Bojan Bogdanovic 30 sayı üreterek takımının en skorer ismi olurken, Victor Oladipo 18, Thaddeus Young 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

İlk üç çeyreği önde geçen Cavaliers'ta LeBron James, 28 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi. Milli basketbolcu Cedi Osman karşılaşmada süre almadı.

WALL VE BEAL GALİBİYETİ GETİRDİ

Seride ilk iki maçı kaybeden Washington Wizards, sahasında Bradley Beal ve John Wall'un toplam 56 sayı ürettiği maçta Toronto Raptors'ı 122-103 yendi.

Wizards'ta Wall 28 sayı, 6 ribaunt ve 14 asistle "double double" yaparken, Beal 28 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Konuk ekipte ise DeMar DeRozan 23, Kyle Lowry 19, Jonas Valanciunas da 14 sayılık katkı sağladı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 92-90 (2-1)

Washington Wizards-Toronto Raptors: 122-103 (1-2)

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 116-92 (1-2)