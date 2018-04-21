Cavaliers, Pacers'ı geçemedi – Fotomaç – 21 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cavaliers, Pacers'ı geçemedi

    Cavaliers, Pacers'ı geçemedi

    Amerikan () play-off'ları ilk tur maçında , sahasında 'ı 92-90 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

    play-off'larına üç maçla devam edildi. ile arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi üçüncü maçından ev sahibi ekip 92-90 galip ayrıldı. Pacers böylece son 3 NBA finalinde de oynayan Cavaliers'a karşı seride 2-1 öne geçti.

    Pacers'ta 30 sayı üreterek takımının en skorer ismi olurken, Victor Oladipo 18, Thaddeus Young 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

    İlk üç çeyreği önde geçen Cavaliers'ta LeBron James, 28 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi. Milli basketbolcu karşılaşmada süre almadı.

    WALL VE BEAL GALİBİYETİ GETİRDİ
    Seride ilk iki maçı kaybeden , sahasında Bradley Beal ve John Wall'un toplam 56 sayı ürettiği maçta 'ı 122-103 yendi.

    Wizards'ta Wall 28 sayı, 6 ribaunt ve 14 asistle "double double" yaparken, Beal 28 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

    Konuk ekipte ise DeMar DeRozan 23, Kyle Lowry 19, Jonas Valanciunas da 14 sayılık katkı sağladı.

    SONUÇLAR
    Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 92-90 (2-1)

    Washington Wizards-Toronto Raptors: 122-103 (1-2)

    Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 116-92 (1-2)

    1. 21.4.2018 10:18
    2. Güncelleme: 21.4.2018 10:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cavaliers, Pacers'ı geçemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN