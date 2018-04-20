Saha avantajı yeniden 76ers'ta – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Saha avantajı yeniden 76ers'ta

    Saha avantajı yeniden 76ers'ta

    Amerikan (NBA) serisi üçüncü maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda 'i 128-108 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

    NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı serisi üçüncü maçında 'i 128-108 mağlup etti ve saha avantajını tekrar eline geçirdi.

    Konuk takımda Ben Simmons'ın 19 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle "double double" yaparken, Joel Embiid 23, Marco Belinelli 21 sayıyla oynadı. Karşılaşmada 19 dakika süre alan Ersan İlyasova, 8 sayı, 3 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

    Ev sahibi ekipte, Justise Winslow 19 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle "double double" yapan bir diğer isim oldu. Goran Dragic, 23 sayıyla takımın en skoreri olarak öne çıktı.

    SON ŞAMPİYON KAYIPSIZ
    Batı Konferansı çeyrek final serisinde deplasmanda 'u 110-97 yenen son şampiyon Golden 3-0 öne geçti.

    Warriors'ta 26, Klay Thompson ise 19 sayıyla oynadı.

    Spurs'ta LaMarcus Aldridge'in 18 sayı, 10 ribant ve 4 asistle öne çıkarken, 16, Patty Mills 14 sayılık performans sergiledi.

    SONUÇLAR

    New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 119-102 (3-0)

    San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 97-110 (0-3)

    Miami Heat-Philadelphia 76ers: 108-128 (1-2)

    1. 20.4.2018 10:03
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