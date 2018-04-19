LeBron öyle istedi, seri eşitlendi – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    LeBron öyle istedi, seri eşitlendi

    LeBron öyle istedi, seri eşitlendi

    Amerikan (NBA) play-off'ları ilk tur maçında 'ı 100-97 yenen , seriyi 1-1'e getirdi.

    NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. ile arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasını, 100-97 ev sahibi Cavaliers kazandı.

    Seriye denge getiren Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 46 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle "double double" yaptı. Play-off kariyerindeki 20'nci 40 sayılık performansına imza atan James, bu alanda 2. sırada yer alan Jerry West'i yakaladı. NBA play-off tarihinde 40 sayı barajını en fazla geçen oyuncu unvanını, 38 kezle elinde tutuyor.

    Cavaliers'ta 15 sayı, 8 ribaunt, Pacers cephesindeyse Victor Oladipo 22 sayı, 6 asist, Myles Turner 18 sayı, 5 ribaunt ve Darren Collison 16 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

    SAHA AVANTAJI JAZZ'A GEÇTİ
    , Batı Konferansı ilk tur serisi 2. mücadelesinde konuk olduğu Thunder'ı 102-95 mağlup etti. Seride durumu 1-1 yapan Jazz, saha avantajını da ele geçirdi.

    Jazz'ın çaylak oyuncusu Donovan Mitchell, 13'ünü son çeyrekte attığı 28 sayının yanı sıra 6 da ribaunt aldı. Ricky Rubio 22 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, Derrick Favors 20 sayı, 16 ribaunt ve Rudy Gobert 13 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

    Thunder'da Russell Westbrook 19 sayı, 13 asist, 9 ribaunt, 4 top çalma, Paul George 18 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve Carmelo Anthony 17 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

    SONUÇLAR

    Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 100-97 (1-1)

    Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 95-102 (1-1)

    Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 102-82 (2-0)

    1. 19.4.2018 09:49
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