Pelicans büyük avantaj sağladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Portland Trail Blazers'ı 111-102 yenen New Orleans Pelicans, seriyi 2-0'a getirdi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers ile New Orleans Pelicans arasındaki Batı Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasını da konuk takım Pelicans kazandı. Sahadan 111-102 galip ayrılan Pelicans, seyircisi önünde oynayacağı maçlar öncesi 2-0 öne geçerek büyük avantaj yakaladı.

Pelicans'ın all-star oyun kurucusu Jrue Holiday, 33 sayıyla kariyer play-off rekorunu kırmasının yanı sıra 9 da asist yaptı. Anthony Davis 22 sayı, 13 ribaunt, Rajon Rondo da 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "double double"a imza attı.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum 22 sayı, 6 asist, Damian Lillard 17 sayı ve El-Faruk Aminu 14 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

Raptors 2-0 önde

Normal sezonda Doğu Konferansı'nı lider bitiren Toronto Raptors, play-off ilk tur serisi 2. karşılaşmasında ağırladığı Washington Wizards'ı 130-119 yendi.

Seride 2-0 üstünlük yakalayan Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, 37 sayıyla kariyer play-off rekorunu egale etti. Jonas Valanciunas 19 sayı, 14 ribaunt, Kyle Lowry ise 13 sayı, 12 asist, 7 ribauntla "double double" yaptı.

Wizards'ta John Wall'un 29 sayı, 9 asist ve Mike Scott'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Washington Wizards: 130-119 (2-0)

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 120-106 (2-0)

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 102-111 (0-2)