Pelicans büyük avantaj sağladı – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Pelicans büyük avantaj sağladı

    Pelicans büyük avantaj sağladı

    , 'ı deplasmanda yine yendi ve evinde oynanacak maçlar öncesi NBA Batı Konferansı play-off ilk tur serisinde 2-0 öne geçti

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında 'ı 111-102 yenen , seriyi 2-0'a getirdi.

    NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers ile New Orleans Pelicans arasındaki Batı Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasını da konuk takım Pelicans kazandı. Sahadan 111-102 galip ayrılan Pelicans, seyircisi önünde oynayacağı maçlar öncesi 2-0 öne geçerek büyük avantaj yakaladı.

    Pelicans'ın all-star oyun kurucusu Jrue Holiday, 33 sayıyla kariyer play-off rekorunu kırmasının yanı sıra 9 da asist yaptı. Anthony Davis 22 sayı, 13 ribaunt, Rajon Rondo da 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "double double"a imza attı.

    Trail Blazers'ta C.J. McCollum 22 sayı, 6 asist, Damian Lillard 17 sayı ve El-Faruk Aminu 14 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

    Raptors 2-0 önde

    Normal sezonda Doğu Konferansı'nı lider bitiren , play-off ilk tur serisi 2. karşılaşmasında ağırladığı 'ı 130-119 yendi.

    Seride 2-0 üstünlük yakalayan Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, 37 sayıyla kariyer play-off rekorunu egale etti. Jonas Valanciunas 19 sayı, 14 ribaunt, Kyle Lowry ise 13 sayı, 12 asist, 7 ribauntla "double double" yaptı.

    Wizards'ta John Wall'un 29 sayı, 9 asist ve Mike Scott'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Sonuçlar

    Toronto Raptors-Washington Wizards: 130-119 (2-0)

    Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 120-106 (2-0)

    Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 102-111 (0-2)

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:52
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