Ersan İlyasova'nın "double double"ı yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Philadelphia 76ers'ı 113-103 yenen Miami Heat, seride durumu 1-1 yaptı.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Miami Heat, Doğu Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasında konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 113-103 mağlup etti ve saha avantajını ele geçirdi. Heat'in 36 yaşındaki emektar oyuncusu Dwyane Wade, 28 sayı ve 7 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Goran Dragic 20 sayı, James Johnson ise 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma üretti.
76ers'ta Ben Simmons 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Dario Saric ise 23 sayı, 9 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı. 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Ersan İlyasova'nın gayreti de galibiyete yetmedi.
WARRİORS YOLU YARILADI
Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı ilk tur serisi 2. maçını, 116-101 ev sahibi Warriors kazandı. Warriors böylece seriyi 2-0'a getirdi.
Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Kevin Durant ve maçı 31 sayı, 5 asistle tamamlayan Klay Thompson taşıdı.
Spurs'te LaMarcus Aldridge 34 sayı, 12 ribaunt ve Patty Mills 21 sayıyla mücadele etti.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:07
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 2
Yorum
ANALİST DENAYER HAKEMLERE DUA ETSİN HER AN KIRMIZI GÖREBİLİR.LİGİN İLK MAÇINDAKİ FB MAÇINDA CÜNEYT ÇAKIR DENAYERE YÜZDEYÜZ KIRMIZIYI VERMEDİ.
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Jeremain Lens Fenerbahçe maçı için Şenol Güneş'ten forma istedi
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murat1903 bizide ismail köy başı
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murat1903 satın satın satın
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