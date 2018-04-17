Ersan İlyasova'nın "double double"ı yetmedi

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Miami Heat, Doğu Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasında konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 113-103 mağlup etti ve saha avantajını ele geçirdi. Heat'in 36 yaşındaki emektar oyuncusu Dwyane Wade, 28 sayı ve 7 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Goran Dragic 20 sayı, James Johnson ise 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma üretti.

76ers'ta Ben Simmons 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Dario Saric ise 23 sayı, 9 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı. 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Ersan İlyasova'nın gayreti de galibiyete yetmedi.

WARRİORS YOLU YARILADI

Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı ilk tur serisi 2. maçını, 116-101 ev sahibi Warriors kazandı. Warriors böylece seriyi 2-0'a getirdi.

Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Kevin Durant ve maçı 31 sayı, 5 asistle tamamlayan Klay Thompson taşıdı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 34 sayı, 12 ribaunt ve Patty Mills 21 sayıyla mücadele etti.