Cavaliers mağlubiyetle başladı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Cavaliers mağlubiyetle başladı

    Cavaliers mağlubiyetle başladı

    Amerikan (NBA) play-off'ları ilk tur maçında 'ı 98-80 yenen , seriyi 1-0'a getirdi.

    NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. ile arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi ilk karşılaşmasından, 98-80 konuk ekip Pacers galip ayrıldı. Pacers böylece son 3 NBA finalinde de oynayan Cavaliers'a karşı saha avantajını ele geçirdi.

    Pacers'ın all-star oyun kurucusu Victor Oladipo, 32 sayı, 6 ribaunt ve 4 top çalmayla maçın en etkili ismi oldu. Myles Turner 16 sayı, 8 ribaunt ve 15 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

    Kariyerinde ilk kez play-off ilk turunda geri düşen Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 24 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yaptı. Ev sahibi ekipte JR Smith 15 sayı, 9 sayı, 17 ribaunt üretti. ise 1 dakika oynadığı maçı 1 ribauntla bitirdi.

    ROCKETS'I HARDEN SÜRÜKLEDİ
    Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 104-101 mağlup ederek Batı Konferansı'ndaki ilk tur serisinde 1-0 öne geçti.

    Rockets'ta 13'ü son çeyrekte 44 sayı atan James Harden, 8 de asist yaptı. Clint Capela ise 24 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı.

    Timberwolves'ta Jeff Teague'in 15 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Andrew Wiggins'in 18 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    SONUÇLAR
    Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 113-107 (uzatmada) (1-0)

    Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 80-98 (0-1)

    Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 116-108 (1-0)

    Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 104-101 (1-0)

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:34
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