Ersan İlyasova: Her maç final gibi
Philadelphia 76ers oyuncusu Ersan İlyasova, “Play-Off maçları sezon karşılaşmalarından çok farklı, her maç final olarak geçiyor. takımda herkes birbirini destekliyor” dedi.
Ersan İlyasova, "Play-Off maçına çıkarken her şeye hazır olmak gerekiyor. Takımlar inanılmaz hazırlanıyor. Maçın başında ben de çok iyi başlamadım. Ama maç uzun ve sadece sayı atmaktan ibaret değil. Hücum ribaundlarını kovaladım ve savunmaya odaklandım. İkinci yarı ise çok farklı geçti. Takım olarak sayı atabilen oyunculara sahibiz. Bu durum da üzerimden baskıyı aldı" dedi.
"Her maç final gibi"
NBA'de 10. sezonunu geçiren İlyasova, "Play-Off maçlarının sezon maçından çok farklı, her maç final olarak geçiyor, takımda herkes birbirini destekliyor. Bu maçı da böyle kazandık ama şimdi bu maçı unutup yarınki maça odaklanmalıyız" diye belirtti.
"Furkan önemli tecrübe kazandı"
NBA'de daha yeni olan Furkan Korkmaz'ın da bu maçta önemli tecrübe kazandığını belirten İlyasova, "Furkan'ın maça girdiğinde korkusuzca atışını gerçekleştirip skor elde ettiğini, maça hazır olduğunu ve NBA'de gelecek vaat ettiğini görüyoruz" şeklinde konuştu. Philadelphia 76ers pazartesi günü Miami Heat ile ikinci maçını oynayacak.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:25
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
Ersan İlyasova: Her maç final gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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