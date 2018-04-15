Ersan İlyasova: Her maç final gibi – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    : Her maç final gibi

    Ersan İlyasova: Her maç final gibi

    Philadelphia 76ers oyuncusu , “Play-Off maçları sezon karşılaşmalarından çok farklı, her maç final olarak geçiyor. takımda herkes birbirini destekliyor” dedi.

    Philadelphia 76ers, peş peşe 17. galibiyetini alırken, en skorer oyuncu Philadelphia'dan 28 sayı ile JJ Redick oldu. Philadelphia'nın Türk yıldızı ise 17 sayı ve 14 ribaund ile double double yaparak galibiyette başrol oynadı. ise oyunda kısa bir süre görev alsa da, attığı üç sayılık basket ile taraftarlardan tam not aldı. 'de 26 sayı kaydeden Kelly Olynyk'in ve James Johnson'un çabaları maçın ilk iki periyodunun çekişmeli geçmesini sağlasa da ikinci yarıda oyuna hâkim olan ve kazanan takım Philadelphia oldu.

    Ersan İlyasova, "Play-Off maçına çıkarken her şeye hazır olmak gerekiyor. Takımlar inanılmaz hazırlanıyor. Maçın başında ben de çok iyi başlamadım. Ama maç uzun ve sadece sayı atmaktan ibaret değil. Hücum ribaundlarını kovaladım ve savunmaya odaklandım. İkinci yarı ise çok farklı geçti. Takım olarak sayı atabilen oyunculara sahibiz. Bu durum da üzerimden baskıyı aldı" dedi.

    "Her maç final gibi"
    NBA'de 10. sezonunu geçiren İlyasova, "Play-Off maçlarının sezon maçından çok farklı, her maç final olarak geçiyor, takımda herkes birbirini destekliyor. Bu maçı da böyle kazandık ama şimdi bu maçı unutup yarınki maça odaklanmalıyız" diye belirtti.

    "Furkan önemli tecrübe kazandı"
    NBA'de daha yeni olan Furkan Korkmaz'ın da bu maçta önemli tecrübe kazandığını belirten İlyasova, "Furkan'ın maça girdiğinde korkusuzca atışını gerçekleştirip skor elde ettiğini, maça hazır olduğunu ve NBA'de gelecek vaat ettiğini görüyoruz" şeklinde konuştu. Philadelphia 76ers pazartesi günü Miami Heat ile ikinci maçını oynayacak.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:25
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