NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu
NBA’de normal sezonun sona ermesinin ardından Play-Off eşleşmeleri belli oldu.
Orlando Magic: 101 - 92 :Washington Wizards
New Orleans Pelicans: 122 - 98 :San Antonio Spurs
Miami Heat: 116 - 109 :Toronto Raptors (Normal süre 105-105)
Chicago Bulls: 112 - 106 :Detroit Pistons
Minnesota Timberwolves: 112 - 106 :Denver Nuggets
Boston Celtics: 110 - 97 :Brooklyn Nets
Cleveland Cavaliers: 98 - 110 :New York Knicks
Oklahoma City Thunder: 137 - 123 :Memphis Grizzlies
Philadelphia 76ers: 130 - 95 :Milwaukee Bucks
Sacramento Kings: 96 - 83 :Houston Rockets
Los Angeles Clippers: 100 - 115 :Los Angeles Lakers
Portland Trail Blazers: 102 - 93 :Utah Jazz
Play-Off eşleşmeleri
Doğu Konferansı
(1) Toronto Raptors - (8) Washington Wizards
(4) Cleveland Cavaliers - (5) Indiana Pacers
(2) Boston Celtics - (7) Milwaukee Bucks
(3) Philadelphia 76ers - (6) Miami Heat
Batı Konferansı
(1) Houston Rockets - (8) Minnesota Timberwolves
(4) Oklahoma City Thunder - (5) Utah Jazz
(2) Golden State Warriors - (7) San Antonio Spurs
(3) Portland Trail Blazers - (6) New Orleans Pelicans
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:55
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
hüseyin Bir yıl boyuca elindekileri sattı adam almadı başkanlık seçimi yaklaşınca transferden bahsediyorlar.Bırak git artık .
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İşte Fatih Terim'in liderlik hesabı!
Toplam 2
Yorum
YONLUK RAKİPLE BERABER HAKEMLERİDE YENERSE GERÇEK HIZLI VE İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMLAR KARŞISINDA GS NE YAZIK Kİ FUTBOL OYNAYAMIYOR. HAKEMLERDE BAZI ŞEYLERE GÖZ YUMUNCA GS BAŞARISIZ. ŞAMPİ
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
şahin ulan sen geri zekalımısın aziz yıldırım 20 senedir gözün nerdeydi niye alt yapıya önem vermedin kac tane sporcu yetiştirdin a takımda oynatt
NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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