NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu – Fotomaç – 12 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

    NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

    NBA’de normal sezonun sona ermesinin ardından Play-Off eşleşmeleri belli oldu.

    NBA'de 82 maçlık normal sezonun sona ermesinin ardından Play-Off eşleşmeleri belirlendi. Dün oynanan maçların sonuçları ve NBA Play-Off eşleşmeleri şöyle;

    Orlando Magic: 101 - 92 :Washington Wizards
    : 122 - 98 :
    Miami Heat: 116 - 109 :Toronto Raptors (Normal süre 105-105)
    Chicago Bulls: 112 - 106 :Detroit Pistons
    Minnesota Timberwolves: 112 - 106 :Denver Nuggets
    Boston Celtics: 110 - 97 :Brooklyn Nets
    Cleveland Cavaliers: 98 - 110 :New York Knicks
    : 137 - 123 :Memphis Grizzlies
    Philadelphia 76ers: 130 - 95 :Milwaukee Bucks
    Sacramento Kings: 96 - 83 :Houston Rockets
    Los Angeles Clippers: 100 - 115 :Los Angeles Lakers
    : 102 - 93 :Utah Jazz

    Play-Off eşleşmeleri

    Doğu Konferansı
    (1) Toronto Raptors - (8) Washington Wizards
    (4) Cleveland Cavaliers - (5) Indiana Pacers
    (2) Boston Celtics - (7) Milwaukee Bucks
    (3) Philadelphia 76ers - (6) Miami Heat

    Batı Konferansı
    (1) Houston Rockets - (8) Minnesota Timberwolves
    (4) Oklahoma City Thunder - (5) Utah Jazz
    (2) Golden State Warriors - (7) San Antonio Spurs
    (3) Portland Trail Blazers - (6) New Orleans Pelicans
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN