NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

NBA'de 82 maçlık normal sezonun sona ermesinin ardından Play-Off eşleşmeleri belirlendi. Dün oynanan maçların sonuçları ve NBA Play-Off eşleşmeleri şöyle;Orlando Magic: 101 - 92 :Washington Wizards New Orleans Pelicans : 122 - 98 : San Antonio Spurs Miami Heat: 116 - 109 :Toronto Raptors (Normal süre 105-105)Chicago Bulls: 112 - 106 :Detroit PistonsMinnesota Timberwolves: 112 - 106 :Denver NuggetsBoston Celtics: 110 - 97 :Brooklyn NetsCleveland Cavaliers: 98 - 110 :New York Knicks Oklahoma City Thunder : 137 - 123 :Memphis GrizzliesPhiladelphia 76ers: 130 - 95 :Milwaukee BucksSacramento Kings: 96 - 83 :Houston RocketsLos Angeles Clippers: 100 - 115 :Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers : 102 - 93 :Utah Jazz(1) Toronto Raptors - (8) Washington Wizards(4) Cleveland Cavaliers - (5) Indiana Pacers(2) Boston Celtics - (7) Milwaukee Bucks(3) Philadelphia 76ers - (6) Miami Heat(1) Houston Rockets - (8) Minnesota Timberwolves(4) Oklahoma City Thunder - (5) Utah Jazz(2) Golden State Warriors - (7) San Antonio Spurs(3) Portland Trail Blazers - (6) New Orleans Pelicans