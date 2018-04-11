Andre Ingram NBA tarihine geçti!
LA Lakers formasıyla ilk kez NBA maçında forma giyen Andre Ingram, ortaya koyduğu oyunla herkesi kendisine hayran bıraktı.
Rockets karşısında 29 dakika sahada kalan Ingram, 19 sayı, 3 ribaund, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla oynayan İngram salonu dolduran LA Lakers seyircisi dahil herkesi kendisine hayran bırakmayı başarmıştı. Öyle ki salonu dolduran seyirciler onun için 'MVP' tezahüratı bile yaptı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:45
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