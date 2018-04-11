Andre Ingram NBA tarihine geçti! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    tarihine geçti!

    Andre Ingram NBA tarihine geçti!

    formasıyla ilk kez maçında forma giyen , ortaya koyduğu oyunla herkesi kendisine hayran bıraktı.

    , sakatlıkları nedeniyle skora katkı yapacak bir oyuncu ararken normal sezonun son iki maçı için 32 yaşındaki ile sözleşme imzaladı. Bunun üzerine İngram ilk maçına Rockets karşısında çıkma fırsatı yakaladı. ile oynanan maçın ilk çeyreğinin sonlarında parkeye adımını atan Ingram'a ilk tebrik rakip takımın oyun kurucusu Chris Paul'dan gelirken kimse maç sonunda neler olacağını tahmin bile edemiyordu.

    Rockets karşısında 29 dakika sahada kalan Ingram, 19 sayı, 3 ribaund, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla oynayan İngram salonu dolduran LA Lakers seyircisi dahil herkesi kendisine hayran bırakmayı başarmıştı. Öyle ki salonu dolduran seyirciler onun için 'MVP' tezahüratı bile yaptı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:45
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