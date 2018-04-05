Ersan tam gaz – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Ersan tam gaz

    Ersan tam gaz

    ’de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu, takımının Brooklyn’i yendiği maçta 11 sayı, 13 ribauntla oynadı

    SON dönemdeki performansıyla 'in öne çıkan isimlerinden olan , önceki gece de işbaşındaydı. Takımı Philadelphia 76ers'in 'i yendiği maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu, karşılaşmayı 11 sayı ve 13 ribauntla tamamladı. Double double yapan Ersan ile birlikte aynı takımda oynayan Furkan Korkmaz ise oyunda kaldığı 5 dakikada 5 sayı üretti. Bu arada 'ı 101-98 mağlup eden , Doğu Konferansı'nda playoff'lara katılmaya hak kazanan 7. takım oldu. HEAT'te Gorand Dragic 22 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, Hassan Whiteside da 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla 'double double'a imza attı. Hawks'ta John Collins'in 19 sayı, 10 ribaunt, Tyler Dorsey'nin 18 sayı, 6 ribaunt ve Damion Lee'nin 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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