ABD kolej basketbolunda şampiyon Villanova – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    kolej basketbolunda şampiyon Villanova

    ABD kolej basketbolunda şampiyon Villanova

    Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler 'nin finalinde Villanova Wildcats, Michigan Wolverines'i 79-62 mağlup ederek şampiyon oldu.

    erkekler kolej basketbolunda bu sezon 35 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden ve en son 2016 yılında şampiyon olan Villanova Üniversitesi, bu sezon 33 galibiyet, 7 yenilgi alan ve 1989'dan bu yana ilk şampiyonluğunu arayan Michigan Üniversitesi ile San Antonio kentindeki Alamodome Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    İlk yarıyı 37-28 önde tamamlayan Villanova, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 79-62 galip ayrıldı. Bu skorla Villanova Wildcars, son 3 sezonda ikinci ve tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

    Maça yedek başlamasına rağmen 37 dakikada 31 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 2 blok üreten Villanova'nın ikinci sınıf öğrencisi Donte DiVincenzo, NCAA Erkekler Dörtlü Final maçlarının "Öne Çıkan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

    ise dördüncü sınıf öğrencisi Abdur-Rahman'ın 23 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:40
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