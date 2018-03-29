Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks'i 118-101 yendiği maça, Ersan İlyasova'nın FETÖ'cü Enes Kanter'i yere sermesi damga vurdu!
Kenardan gelip 28 dakika süre alan Ersan İlyasova smaca giden FETÖ'cü Enes Kanter'i arkadan gelip yaptığı blokla rezil ederek yere serdi.
YÜZÜNE BİLE BAKMADI
İlyasova, FETÖ üyesi Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı.
İŞTE O AN:
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:23
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İşte Galatasaray'ın yeni gözdesi!
Toplam 2
Yorum
kaya bizde fernando var defansif orta saha yaninı fellaini ya da eski selçuk tarzında bir 8 lazım.
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Talisca stratejisi
Toplam 2
Yorum
Cenk Tosun Onu bedava vermezler Fikret uğraşma.
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“Galatasaray maçı kolay olmayacak”
Toplam 1
Yorum
Hami Takıma seksenlerin futbolunu oynatıyor bu. Adam adama markaj mı kaldı. GS ile berabere kalır. Haftaya 4-5 yerler.
Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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