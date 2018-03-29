Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı' – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Ersan'dan, 'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'

    Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'

    Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın 'i 118-101 yendiği maça, 'nın 'cü 'i yere sermesi damga vurdu!

    Kenardan gelip 28 dakika süre alan smaca giden 'cü 'i arkadan gelip yaptığı blokla rezil ederek yere serdi.

    YÜZÜNE BİLE BAKMADI

    İlyasova, FETÖ üyesi Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı.

    İŞTE O AN:




    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:23
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