Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'

Kenardan gelip 28 dakika süre alan Ersan İlyasova smaca giden FETÖ'cü Enes Kanter'i arkadan gelip yaptığı blokla rezil ederek yere serdi.

YÜZÜNE BİLE BAKMADI

İlyasova, FETÖ üyesi Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı.



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