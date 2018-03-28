Rockets hız kesmiyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Rockets hız kesmiyor

    Rockets hız kesmiyor

    Amerikan 'nde (NBA) 'u 118-86 yenen , galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip , seyircisi önünde oynadığı karşılaşmasını 118-86 kazandı. Tarihinin en iyi sezonunu geçiren Rockets, 61. galibiyetini aldı.

    James Harden'ın dinlendirildiği Rockets'ta Eric Gordon 31 sayı, Trevor Ariza 21 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Chris Paul 13 sayı, 10 asist, 4 top çalmayla oynadı. Bulls'ta Lauri Markkanen 22, Denzel Valentine ve Sean Kilpatrick 12'şer sayı kaydetti.

    LİLLARD'DAN 41 SAYI
    Portland Trail Blazers, deplasmanından 107-103 galip ayrıldı.

    Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Jusuf Nurkic 21 sayı, 10 ribaunt, Al-Faruk Aminu da 10 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Pelicans'ta Anthony Davis'in 36 sayı, 14 ribaunt, 6 blok ve Jrue Holiday'in 21 sayı, 11 ribaunt, 11 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

    WARRİORS YİNE KAYBETTİ
    , all-star oyuncuları , , Klay Thompson ve Draymond Green'in yokluğunda zor günler geçiren Golden State Warriors'ı 92-81 yendi.

    Misafir takım Pacers'ta Victor Oladipo 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Thaddeus Young 17 sayı, 10 ribaunt ve 17 sayı üretti.

    Son 9 maçında 6. yenilgisini yaşayan son şampiyon Warriors'ta Nick Young 12, Quinn Cook ve Andre Iguodala 11'er sayı attı.

    SONUÇLAR
    Washington Wizards-San Antonio Spurs: 116-106

    Toronto Raptors-Denver Nuggets: 114-110

    -: 118-86

    Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 98-79

    -Portland Trail Blazers: 103-107

    Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 97-103

    Golden State Warriors-: 81-92

    Clippers-Milwaukee Bucks: 105-98

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rockets hız kesmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN