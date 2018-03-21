Korver'ın erkek kardeşi yaşamını yitirdi – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Korver'ın erkek kardeşi yaşamını yitirdi

    Korver'ın erkek kardeşi yaşamını yitirdi

    Amerikan (NBA) ekiplerinden 'ın ABD'li basketbolcusu Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk Korver, 27 yaşında yaşamını yitirdi.

    Kulübü, yaptığı açıklamada, Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk'ün yaşamını yitirmesi nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, aileye başsağlığı diledi.

    ABD basınında Kirk Korver'ın, geçen hafta ciddi bir hastalık geçirmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.

    Kirk Korver, Missouri-Kansas City Üniversitesi'nde basketbol oynamıştı.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:17
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