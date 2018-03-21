Korver'ın erkek kardeşi yaşamını yitirdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ın ABD'li basketbolcusu Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk Korver, 27 yaşında yaşamını yitirdi.
Cleveland Cavaliers Kulübü, yaptığı açıklamada, Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk'ün yaşamını yitirmesi nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, aileye başsağlığı diledi.
ABD basınında Kirk Korver'ın, geçen hafta ciddi bir hastalık geçirmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Kirk Korver, Missouri-Kansas City Üniversitesi'nde basketbol oynamıştı.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:17
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 8
Yorum
abc ya aykut kocaman, seson basi kampinda valbuena tam beim sistemime uygun oyuncu bize cok yardimci olacak diyen sensin
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"Gideceksen şimdi git"
Toplam 6
Yorum
MizMizFbli Çileklisi var mı bunun.
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 8
Yorum
ÖZGÜR Senin sonun yaklaşıyor Aykut hoca ligin sonunda biletin kesilmiş hazırda bekliyor
Korver'ın erkek kardeşi yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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