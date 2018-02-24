Cavaliers'ı Lebron ile Cedi taşıdı – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Cavaliers'ı Lebron ile Cedi taşıdı

    Cavaliers'ı Lebron ile Cedi taşıdı

    Amerikan 'nde (NBA) , konuk ettiği 'u 120-102 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

    NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri , ağırladığı 'u 120-102'lik skorla geçerek aldı.

    Üst üste 11'inci, sezonun ise 45'inci galibiyetine ulaşan Rockets'ta all-star James Harden 31 sayı ve 9 asistle galibiyette başrolü üstlendi. Clint Capela 25 sayı ve 11 ribaunt, Chris Paul ise 14 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

    Sezonun 26'ncı mağlubiyetini alan Timberwolves'ta 21 sayı, Karl Anthony Towns 18 sayı ve 13 ribaunt, Jeff Teague 18, 14 sayı kaydetti.

    CAVALİERS'I LEBRON İLE CEDİ TAŞIDI
    , milli oyuncu 'ın ilk 5'te forma giydiği maçta deplasmanda 'ı 112-89 mağlup etti.

    Bu sezon 35'inci kez kazanan Cavaliers'ta all-star LeBron James 18 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, George Hill 18 sayı, 21 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 10 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

    Mağlubiyet serisini 8 maça çıkaran Grizzlies'ta Tyreke Evans 15 sayı ve 10 asist, JaMychal Green 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yapan isimler oldu. Marc Gasol ise 14 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti.

    JAZZ'IN GALİBİYET SERİSİ BOZULDU
    , deplasmanda 'ı 100-81 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

    Sezonun 33'üncü galibiyetini alan Blazers'ta CJ McCollum 26, Damian Lillard 24 sayı, Jusuf Nurkic ise 15 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.

    Galibiyet serisini 12 maça çıkarma şansını kaybeden Jazz'da Donovan Mitchell 21 sayı, Rudy Gobert 15 sayı, 9 ribaunt, 4 blok, 3 asist ve 2 top çalma, Joe Ingles ise 12 sayı attı.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR

    Detroit Pistons-Boston Celtics: 98-110

    Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 116-93

    Washington Wizards-Charlotte Hornets: 105-122

    Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 119-122

    Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 120-102

    Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 89-112

    New Orleans Pelicans-Miami Heat: 124-123

    Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 122-119

    Phoenix Suns- Clippers: 117-128

    Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 81-100

    Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 124-102

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:43
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