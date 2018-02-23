Warriors, Curry ile kazandı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Warriors, Curry ile kazandı

    Warriors, Curry ile kazandı

    Amerikan 'nde (ABD) Golden State Warriors, all-star oyuncusu 'nin skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği 'ı 134-127 mağlup etti.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı 'ı 134-127 yendi.

    Sezonun 45'inci galibiyetine ulaşan Warriors'ta Curry 44 sayı, 10 asist, 6 ribaunt ve 2 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı. 24 sayı ve 8 asist, Klay Thompson 19 sayı ile galibiyete destek verdi.

    Bu sezon 27'nci kez kaybeden Clippers'ta Tobias Harris 22 sayıyla takımın en skoreri olurken, Lou Williams 21 sayı ve 12 asist, DeAndre Jordan ise 16 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

    CAVALİERS EVİNDE KAYBETTİ
    , iyi savunmasının yardımıyla konuk olduğu 'ı 110-103 mağlup ederek son 10 maçında 8'inci kez galibiyete uzandı.

    Bu sezon 34'üncü kez kazanan Wizards'ta Bradley Beal 18 sayı ve 9 asist, Tomas Satoransky ve Kelly Oubre Jr. 17'şer, Otto Porter Jr. 15 sayı ile galibiyette etkili oldu.

    Cavaliers'ta LeBron James'in 32 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, JR Smith'in ise 15 sayılık performansları, sezonun 23'üncü mağlubiyetini engelleyemedi. Mücadeleye ilk 5'te başlayan sahada 17 dakika kalırken, maçı 4 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.

    NBA'e 11 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR

    Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 111-96

    Orlando Magic-New York Knicks: 113-120

    Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 115-116

    Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 103-110

    Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 107-110

    Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 134-127

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:34
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