Noah ayrıldı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Noah ayrıldı

    Noah ayrıldı
    Knicks koçu Jeff Hornacek, takımın pivotu Joakim Noah ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Tecrübeli pivotun, geçtiğimiz Ocak ayının sonlarından Hornacek ile yaşadığı münakaşa sonrası bir daha takıma dönmediği açıklandı. Takas son günü öncesi Noah'yı yollamak isteyen New York ekibi, yüklü kontratından ötürü bunu başaramamıştı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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