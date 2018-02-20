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    20 Şubat 2018, Salı
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    En iyisi LeBron ve arkadaşları

    En iyisi LeBron ve arkadaşları
    NBA'DE önceki gece oynanan All-Star maçı milyonlarca insan tarafından takip edilirken, kazanan 'in takımı oldu. James'in ekibi, 'nin oluşturduğu takımı 148-145 mağlup etti. Önceki All-Star maçlarına göre savunmanın daha çok ön planda olduğu bu seneki organizasyonun MVP ödülünü de LeBron James aldı. Karşılaşmayı 29 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan yıldız basketbolcu, geceye damgasını vurdu. Curry'nin takımında ise en DeRozan 21 sayı, 6 ribaunt ile öne çıkan isim oldu.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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