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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    2018 All-Star'ın 'ilk galibi' dünya takımı

    2018 NBA All-Star'ın 'ilk galibi' dünya takımı

    Amerikan () All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ilk gününde dünya karması, karmasını 155-124 yendi.

    takımlarından Lakers ve Los Angeles Clippers'ın sahası 'ın ev sahipliği yaptığı 67. organizasyonda, "" müsabakasında, ile dünya karması karşılaştı.

    Kadrolarında en az 3 çaylak ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran onar kişilik ABD takımı ile dünya takımı mücadelesinde kazanan taraf rakibini 155-124'le geçen dünya karması oldu.

    Dünya karmasında 'in Sırp oyuncusu sahada bulunduğu 21 dakikada 26 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla yıldızlaşarak maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

    Sacramento Kings'in oyuncusu Buddy Hield 29, 'tan Jamal Murray ise 21 sayıyla dünya karmasının galibiyetinde pay sahibi oldu.

    ABD takımında ise oyuncusu Jaylen Brown 35, Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma ise 20 sayıyla oynadı.

    "Ünlüler maçı"
    "Yükselen Yıldızlar" müsabakasından önce yapılan "Ünlüler Maçı"nda ise "Team Clippers" "Team Lakers"ı 75-66 yendi.

    Migos adlı rap müzik grubunun üyesi Quavo, 19 sayı kaydederken maçın MVP ödülüne layık görüldü. Kanadalı sprinter Andre De Grasse ise 17 sayı kaydetti.

    Maçta, Tracy McGrady, Jason Williams ve Nate Robinson gibi emekli olan NBA oyuncuları da yer aldı. Oscar ödüllü Hollywood film yıldızı Jamie Foxx ise sayı kaydedemeden maçı tamamladı.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:29
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