Houston Rockets tutulamıyor: 100-91
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:52
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 56
Yorum
Komik renkli seniiiii;)) Cl fixturune bir bak istersen..
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 56
Yorum
Vatandas Aykut sana hoca diyenin kafasinda sorun var..senin tek rakibin turk HAVA yollari..ucmussun sen;))
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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