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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Houston Rocket tutulamıyor:

    Houston Rocket tutulamıyor: <a href="/index/100-91?id=8c29a85b-1138-42a7-a30e-62247a1b7ced" class="" rel="tag">100-91</a>
    NBA'de durdurulamıyor. Teksas ekibi sahasında, 'i yenerek üst üste onuncu galibiyetini alırken, 'nin eski yıldızı Bogdanovic bir kez daha takımının en iyi olarak gözüktü. Harden 35 dk. 28 sayı, Clint Capela 13 sayı, Chris Paul'den de 19 sayı attı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:04
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