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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Liderler galibiyetle ayrıldı

    Liderler galibiyetle ayrıldı

    Amerikan 'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk ettiği 'i 121-103 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Son şampiyon Golden State Warriors, özellikle ikinci yarıdaki etkili savunmasıyla Oracle Arena'da ağırladığı 'i 121-103 yendi.

    Sezonun 42'nci galibiyetine ulaşan lider Warriors'ta 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, 20 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Klay Thompson 18 sayı, Draymond Green ise 12 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

    Bu sezon 38'inci kez kaybeden Mavericks'te Dennis Smithy Jr. 22, Dwight Powell 18, Wesley Matthews 17 sayı, Dirk Nowitzki ise 16 sayı ve 11 ribauntluk performans sergiledi.

    - Celtics uzatmalarda kazandı
    Doğu Konferansı lideri , uzatmaya giden mücadelenin ardından deplasmanda 'ı 110-104 mağlup etti.

    Bu sezon 40'ıncı kez galip gelen Celtics'te 28 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Jaylen Brown 18 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Marcus Morris 15 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

    Sezonun 24'üncü mağlubiyetine engel olamayan Wizards'ta Otto Porter Jr. 27 sayı ve 11 ribaunt, Marcin Gortat 10 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Bradley Beal ise 18 sayı ve 9 asist kaydetti.

    - Heyecanlı maçı Magic kazandı
    Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde , konuk ettiği 'ı 100-98 mağlup etti.

    Sezonun 18'inci galibiyetine imza atan Magic'te Evan Fournier 22 sayı, D.J. Augustin 18 sayı ve 9 asist, Marreese Speights 14 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

    Konferansında 38'inci kez kaybederek son sırada yer alan Hawks'ta Taurean Prince ve Dennis Schroder on dokuzar sayı, Tyler Dorsey ve Malcolm Delaney on birer sayı, milli basketbolcu ise 5 sayı ve 4 ribaunt ile maçı tamamladı.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Orlando Magic-Atlanta Hawks: 100-98

    Toronto Raptors-New York Knicks: 113-88

    Washington Wizards-Boston Celtics: 104-110

    Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 109-103

    Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 121-103

    Lakers-Oklahoma City Thunder: 106-81

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:36
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