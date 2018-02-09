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    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Dünya onları konuşuyor!

    Dünya onları konuşuyor!
    MİLLİ basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland, Minnesota'yı 140-138 yendi. Son saniye basketini atan LeBron James, sevincini de ilk olarak Cedi ile yaşadı. 21 dakika sahada kalan Cedi, 9 sayı üretirken, 4 ribaund, bir de top çalma ile maçı tamamladı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
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