Dünya onları konuşuyor!

MİLLİ basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland, Minnesota'yı 140-138 yendi. Son saniye basketini atan LeBron James, sevincini de ilk olarak Cedi ile yaşadı. 21 dakika sahada kalan Cedi, 9 sayı üretirken, 4 ribaund, bir de top çalma ile maçı tamamladı.