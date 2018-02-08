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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Cavaliers, Hill ve Hood'u kadrosuna kattı

    Cavaliers, Hill ve Hood'u kadrosuna kattı

    Amerikan 'nde (NBA) , üç takımın yer aldığı takas sonucunda George Hill ve Rodney Hood'u kadrosuna kattı.

    NBA'de bu sezon beklenen performansın altında kalan Cavaliers, gerçekleşen üçlü takasın ardından 'ten George Hill ve 'dan Rodney Hood'u transfer etti.

    Takasta yer alan takımlardan Utah Jazz, Rodney Hood karşılığında Cavaliers'tan Derrick Rose ve Jae Crowder'ı renklerine bağladı.

    Kings ise bu takas sayesinde Cavaliers'tan Iman Shumpert ve Jazz'dan Joe Johnson'ı aldı.

    Öte yandan Cavaliers'ın 36 yaşındaki basketbolcusu , ikinci tur draft hakkı karşılığında eski takımı Miami Heat'e gönderildi.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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