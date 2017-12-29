Talihsiz kazanın 4. yılı! Schumacher...

Bugün o talihsiz kazanın dördüncü yıldönümü… Schumacher'in Fransa Alpleri'nde 29 Aralık'ta kayak yaparken başını bir kaya parçasına çarpmasının ardından yıllar geçti.



45 KİLOYA DÜŞTÜ

Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili kesin doğru olduğu söylenebilecek tek bilgi, şu anda yürüyemiyor olduğu... Alman eski sporcunun yürüyebildiğine dair haber yapan yayın organıyla davalık olan aile, suçlamasını temellendirmek için Schumacher'in yürüyemediğini söylemek zorunda kaldı.



Menajer Kehm bu durumu "Ne yazık ki bazı konulara açıklık getirmek zorunda kaldık. Schumacher'in yürüyebildiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirttik" dedi. 45 kiloya kadar düştüğü ve boyunun 15 cm kısaldığı gibi bilgilerse iddia olarak kaldı.







TEDAVİYE 77 MİLYON TL HARCANDI

Schumacher rehabilitasyon sürecini, İsviçre'deki malikanesinde geçiriyor. Cenevre Gölü kenarındaki evde doktorlar ve hemşirelerin de içinde yer aldığı 15 kişilik sağlık ekibi, her gün kendisiyle yakından ilgileniyor.







Dört yıllık süreçteki tedavi masrafı 15 milyon sterlin (77 milyon TL) olan Schumacher için bu sağlık ekibineyse, aile tarafından haftalık 115 bin sterlin (600 bin TL) para ödeniyor. Bir tür bitkisel hayatta olduğu düşünülen Schumacher'in görüntüsü alınamasın diye, malikâne çok sıkı korunuyor.