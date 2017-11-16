FETÖ'cü Enes Kanter'e büyük tepki

ABD'de yayınlanan Undisputed programında konuşan eski Amerikan futbolu oyuncusu Shannon Sharpe, FETÖ'cü Enes Kanter'e sert eleştiriler yöneltti.

Lebron James'in haklı olduğunu söyleyen yorumcu, "Ben Lebron James tarafındayım. Hiçbir yanlışı olmadı. James iyi bir insan. Fakat bu kibarlığını zayıflık zanneden insanlar var. Enes kendini Madison Square Garden'a sevdirmeye, Charles Oakley, Anthony Mason ve Xavier McDaniel gibi sert oyunculara benzemeye çalışıyor. Ama öyle olmadığını herkes biliyor" dedi.







İki takım arasında oynanan maçtan çok saha dışı polemikler konuşulmuştu. Maç sırasında James ile Ntilikina bir pozisyonda karşı karşıya gelmiş. Nkilitina zamanın daralması nedeniyle James'i iterek topu oyuna sokmaya çalışmıştı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Enes Kanter James'in karşısına dikilerek James ile karşılıklı söz atışına başlamıştı. Maçtan sonra konuşan FETÖ'cü Kanter, James için, "İster Kral ol ister Kraliçe bizim için fark etmez. Biz takımımız için mücadele edeceğiz" demişti.

Lebron James ise FETÖ'cü Enes Kanter'in sözleri üzerine, "Evet ben kralım, eşim kraliçe, kızım da prenses. Hepsi de bizde var" demişti. Gazetecilerin Enes Kanter ile yaşanan gerginliği sorması üzerine James, "Onun adını telafuz etmeyeceğim" diye konuşmuştu.

Türkiye'de hain terör örgütü FETÖ destekçisi olan Enes Kanter için soruşturma yürütülüyor.